Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, An den Börsen findet derzeit ein erbitterter Kampf zwischen Bullen und Bären statt. Dax, S&P 500, Dow Jones - in all diesen Indizes finden Sie Doppel-Tops. Lediglich beim Nasdaq gibt es das nicht, dafür neue Allzeithochs. Das ist auch gut erklärbar: Denn der Kampf um die Hochs wird an den Märkten angeführt von Tech-Aktien. Die Mehrheit...

