Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein Wort in den Schlagzeilen, auf das Finanzmärkte gemeinhin gereizt reagieren, lautet: "Systemrisiko", so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Am vergangenen Freitag sei es aber nicht das einzige von Nachrichtenagenturen eingesetzte Schlagwort gewesen, das allergische Symptome bei Marktteilnehmern hervorgerufen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...