Die Währungskrise in der Türkei und ein Kurssturz beim Börsenschwergewicht Bayer haben die Aktienmärkte in Europa zum Wochenstart in die Tiefe gezogen. Dax und EuroStoxx50 verloren jeweils 0,5 Prozent auf 12.370 und 3411 Punkte. Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt fort und riss den Euro sowie Währungen von Schwellenländern mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...