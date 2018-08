Im Strudel der Türkei-Krise stürzen auch Währungen und Anleihen anderer Länder ab. Werden Russland, Brasilien oder Argentinien mitgerissen?

Eine Zentralbank, die Geldinstitute zur Not retten will, ein Finanzminister, der einen Notfallplan für die Wirtschaft in Kraft treten lässt und den Verfall der Landeswährung doch nicht stoppen kann: Die Türkei stemmt sich mit aller Macht gegen den Staatsbankrott.

Die Währungskrise hat sich am Bosporus längst zur Schuldenkrise ausgewachsen. Die Rendite in Dollar notierter türkischer Staatsanleihen kletterte auf mehr als 8,3 Prozent, für Papiere in Landeswährung verlangen die Investoren inzwischen mehr als 20 Prozent Rendite.

Die US-Sanktionen, die um Mitternacht in Kraft traten, verschärfen die Situation in der Türkei weiter.

Aber auch Russland kämpft mit den Folgen der Strafmaßnahmen aus den USA: Als Gegenmaßnahme verkündete der russische Finanzminister, er wolle verstärkt US-Staatsanleihen auf den Markt werfen, um die Landeswährung zu stärken. Denn neben der türkischen Lira gehörte der Rubel in der vergangenen Woche zu den größten Verlierern auf dem Devisenmarkt. Zudem hat auch Russland mit steigenden Renditen für Staatsanleihen zu kämpfen - das in Dollar ausgegebene Papier rentiert derzeit mit deutlich über fünf Prozent.

Die Krisen in der Türkei und Russland sorgen dafür, dass sich Investoren zunehmend auch aus anderen Schwellenländern zurückziehen. Der brasilianische Real, der argentinische Peso und der mexikanische Peso gerieten am Montag weiter ...

