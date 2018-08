Tesla plant damit, rechtschaffendes Hacken in Zukunft nicht mehr zu bestrafen. Wer bei den Fahrzeugen des Herstellers nach Sicherheitslücken oder Ähnlichem sucht, muss demnach nicht mehr damit rechnen, dass seine Garantie erlöscht. Zudem will Tesla "gute" Hacker sogar bei der Reparatur weiterhelfen und Sicherheitsforscher sollen nicht länger damit rechnen müssen, für ihre Tätigkeiten angeklagt zu werden. Tesla-Chef Elon Musk versprach zudem, die Software der Tesla-Autos in absehbarer Zeit als ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...