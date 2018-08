Wie lokale Medien berichten, wird Steinhoff seine Töchter Steinhoff Europa AG und Steinhoff Finance Holding aus Österreich abziehen. Bisher hatten die Gesellschaften ihren Sitz in Brunn am Gebirge, in Zukunft sollen sie in Cheltenham im Vereinigten Königreich beheimatet sein. Dort hat auch die Steinhoff UK ihren Sitz. Über die Töchter liefen zum Teil milliardenschwere Finanzierungen der Steinhoff-Gruppe. Die Steinhoff Europa AG fungierte außerdem als Holding für die Mehrheit der Steinhoff-Töchter ... (Robert Sasse)

