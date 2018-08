Paris - Europas Börsen haben am Montag an ihre jüngste Talfahrt angeknüpft. Zwar fielen die Verluste nicht mehr so hoch aus wie vor dem Wochenende, doch die anhaltende Türkei-Krise sorgte weiterhin für Unsicherheit. Zudem drückten hohe Kursverluste der Bayer -Aktie den EuroStoxx 50 . Der europäische Leitindex gab am späten Vormittag 0,46 Prozent auf 3410,57 Punkte nach.

In Paris verlor der französische Cac 40 0,21 Prozent auf 5403,24 Zähler. In London ging es für den FTSE 100 um 0,48 Prozent auf 7629,90 Punkte abwärts.

Der Konflikt zwischen der Türkei und den USA, der mit einem massiven Wertverfall der türkischen Lira einhergeht, hatte bereits vor dem Wochenende viele Weltbörsen erfasst und die Kurse abwärts geschickt. Viele Anleger machten zuletzt generell einen grossen Bogen um Schwellenländer und flüchteten in als sicher geltende Häfen wie Staatsanleihen oder Währungen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken.

"Die aktuelle Eskalation der geopolitischen Krisen lässt sich nicht mehr so einfach zurückdrehen wie blosse Strafzölle. Dieser Konflikt wird nachhaltige Folgen haben, die die Börsen auf Wochen ...

