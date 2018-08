Zürich - Die Turbulenzen an den Devisenmärkten belasten den Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenstart. Der Leitindex SMI knüpft mit seinen Abgaben von gut einem halben Prozent an die Verluste vom vergangenen Freitag an, allerdings mit deutlich geminderten Tempo. Der Absturz der türkischen Lira hatte sich zum Wochenschluss beschleunigt und damit weltweit für Kursverluste gesorgt.

Dass die Unsicherheit der Investoren zuletzt gestiegen ist, lässt sich auch am Volatilitätsindex VSMI ablesen, der auch zum Wochenstart weiter gestiegen ist. Der Einbruch der Lira hat sich an diesem Montag fortgesetzt. Im Umkehrschluss, waren sichere Häfen wie der Schweizer Franken auch am Montag weiter gesucht, wie der kurzzeitige Rutsch des Euro/Franken-Paares unter die Marke von 1,13 zeigt. Neben den Türkei-Sorgen belaste aber auch die anhaltende Unsicherheit um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, ergänzen Händler.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.10 Uhr ein Minus von 0,48 Prozent auf 8'987,77 Punkte auf. Der ...

