DAX - Abwärtsgap zum Wochenstart

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX blieb am Freitag weiter schwach und fiel am Nachmittag unter 12.400 Punkte zurück. Heute Vormittag setzt sich diese Schwäche weiter fort: Nach einem Abwärtsgap gibt der Index bis in den Bereich 12.320/30 Punkte nach. Die anschließende Erholung am Vormittag ist bislang eher schwach auf der Brust, die 12.400er Marke konnte bislang nicht nennenswert attackiert werden.

Die relative Schwäche nach dem Abwärtsgap heute Morgen deutet daraufhin, dass "das Tief" der aktuell laufenden Bewegung noch nicht markiert wurde. Ein Gap-Closing im Bereich 12.420/30 Punkte kann zwar nicht ausgeschlossen werden, ebenso denkbar ist aber ein direkter Durchmarsch in den Bereich 12.280/90 Punkte. Dort befindet sich die nächste nennenswerte Chartunterstützung.

Bullisch wird das kurzfristige Chartbild erst wieder nördlich von 12.470 bis 12.500 Punkten. Bis dahin dominieren weiter die Abwärtsrisiken, für Longpositionen besteht im aktuellen Umfeld wenig Anlass.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2018 -13.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -13.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

