Die weiteren Verluste in der türkischen Lira und die Unsicherheit in der Türkei lasten schwer auf der Do&Co-Aktie. Der Wert büßt in Wien heute um die zehn Prozent ein. Das Catering-Unternehmen ist bekanntlich erheblich in der Türkei engagiert. Auch Bank-Aktien geben stark nach. Medienberichten zufolge macht sich die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts der rasanten Kursverfalls der türkischen Lira Sorgen um die Engagements mancher europäischer Banken in der Türkei. Die RBI etwas gibt bis Mittag 4,5 Prozent ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...