(shareribs.com) Chicago 13.08.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Baord of Trade zeigten sich am Freitag teils deutlich leichter. Das USDA hat im Rahmen des jüngsten WASDE-Berichtes die Prognosen für die Sojaernte abgehoben. Auch Weizen sackte ab. Dezember-Mais korrigierte um 11,0 Cents auf 3,7175 USD/Scheffel. Mais konnte in den vergangenen Wochen zulegen, unterstützt vom Wetter in den USA und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...