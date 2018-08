München (ots) - ADVOCATE ist die erste Studie mit gesundheitlichen und ökonomischen Ergebnissen der klinischen Auswirkungen des CeraPlus Hautschutzes



Können Behandlung und Versorgungskosten eines Stomas verbessert werden? Um dieser Frage nachzugehen, wurden in einer klinischen Studie die stomabezogenen Versorgungskosten und das Auftreten peristomaler Hautkomplikationen (PHK) unter Anwendung verschiedener Hautschutzsysteme verglichen. Die ADVOCATE Studie (A Randomized Controlled Trial Determining the Variances in Ostomy Skin Conditions and The Economic Impact) zeigt, dass der von Hollister produzierte CeraPlus Hautschutz mit Ceramiden sehr positive Auswirkungen auf Versorgungskosten und die Hautgesundheit hat.



"Diese Werte liefern uns wichtige Erkenntnisse darüber, wie eine proaktive Aufrechterhaltung der peristomalen Hautgesundheit mit einem Hautschutz mit Ceramiden zu besseren Ergebnissen für Stromaträger führen kann." - sagt Joyce Pittman, Co-Autorin der Studie und Juniorprofessorin an der Indiana University School of Nursing. "Peristomale Hautkomplikationen (PHK) können sehr schmerzhaft sein, wobei Patienten in den ersten 12 Wochen nach einer Stoma-Operation besonders anfällig für Komplikationen sind. Basierend auf diesen Ergebnissen, haben wir die Möglichkeit, diese Komplikationen in unserer ganzheitlichen Betreuung und Behandlungsplänen gezielt anzusprechen, um eine positive Auswirkung auf das Leben der Stomaträger / Stomapatienten zu erzielen."



In der Studie erlebten die Patienten, die mit dem CeraPlus Hautschutz behandelt wurden, eine klinisch bedeutende Verringerung von peristomalen Hautkomplikationen. Zudem konnten bei Verwendung des CeraPlus Hautschutzes innerhalb von vier Wochen signifikant mehr PHK behoben werden. Patienten mit CeraPlus Hautschutz (Behandlungsgruppe) erlebten eine 26,9 %-ige Reduzierung von PHK im Vergleich zu Patienten, die Hollister Hautschutzsysteme ohne Ceramide verwendeten (Kontrollgruppe). "Wir wissen, dass peristomale Hautkomplikationen eine große Anzahl von Stomaträgern betreffen und eine erhebliche Belastung für die Lebensqualität dieser Menschen darstellen. Zudem führen PHK zu höheren Gesundheitskosten für das Gesundheitssystem und die Patienten "sagt Janice Colwell, RN, MS, CWOCN, FAAN, Co-Autorin der Studie und Lehrschwester im Bereich Stomaversorgung der University of Chicago Medicine.



Die Versorgungskosten wurden über eine Kovarianzanalyse (ANCOVA, Analysis of Covariance) ermittelt, bei der der Gesamtversorgungsaufwand für zwölf Wochen zwischen den beiden Gruppen verglichen wurde. Das Vorkommen peristomaler Hautkomplikationen wurde anhand des Barnard's Exact Test analysiert, bei dem die PSC-Vorkommen zwischen der Kontroll- und Behandlungsgruppe verglichen werden. Nach Auswertung aller Parameter reduzierten die mit Ceramiden angereicherten Produkte die stomabezogenen Versorgungskosten in den zwölf Wochen beträchtlich. Um 14 Prozent bzw. 29,37 Euro waren die Kosten in der Ceramid-Behandlungsgruppe niedriger, von 209,61 auf 180,24 Euro (die Zahlen wurden von Dollar-Werten zum Wechselkurs vom 27. März in Euro umgerechnet).



Über ADVOCATE:



Die ADVOCATE Studie mit präzisem Studiendesign ist eine multizentrale, randomisierte, kontrollierte und doppelblinde internationale Studie, an der 153 Patienten im Erwachsenenalter aus 25 Prüfzentren in den USA, Kanada und Europa teilnahmen. Die Patienten befanden sich in klinischer und ambulanter Betreuung im Zeitraum von März 2015 bis Januar 2017. Die Studie vergleicht den Hollister CeraPlus Hautschutz mit Ceramiden mit Hollister Hautschutzsystemen ohne Ceramide, um deren Unterschiede und die Auswirkung auf Kosten der Stomaversorgung sowie das Auftreten von peristomalen Hautkomplikationen zu untersuchen. Das primäre Ziel war dabei, die stomabezogenen Versorgungskosten für den Hautschutz mit Ceramiden (Behandlungsgruppe) mit Hautschutzsystemen ohne Ceramide (Kontrollgruppe) zu vergleichen. Sekundäres Ziel war es, die Häufigkeit des Auftretens von peristomalen Hautkomplikationen in den beiden Gruppen zu vergleichen. Zudem wurden auch die Lebensqualität und der Patientennutzen analysiert: Dazu gehörten einfaches Entfernen des Hautschutzes, Zufriedenheit mit der Tragezeit, Vermeidung von Leckagen und Juckreiz sowie die Zufriedenheit mit der Gesamtleistung des Hautschutzes.



Über den CeraPlus Hautschutz:



CeraPlus ist eine Hautschutzmixtur mit Ceramiden. Ceramide sind ein natürlicher Bestandteil der Haut und verhindern einen Feuchtigkeitsverlust, der zu Hauttrockenheit und Hautschäden führen kann.



CeraPlus wurde in Hinblick auf einen sicheren Halt entwickelt und hilft aufgrund seiner Zusammensetzung, die Gesundheit der peristomalen Haut zu erhalten sowie einen transepidermalen Wasserverlust (TEWL) bedingt durch geschädigte oder erodierte Haut zu verringern. Mehr Information über den CeraPlus Hautschutz gibt es hier: www.hollister.de/ceraplus



Über Hollister:



Hollister Incorporated ist ein unabhängiges, in Mitarbeitereigentum befindliches Unternehmen, das moderne Medizinprodukte für die Stoma- und Kontinenzversorgung entwickelt, herstellt und vertreibt. Seit über 95 Jahren unterstützt Hollister Anwender und medizinisches Fachpersonal weltweit in ihrem täglichen Leben und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen, die die Produkte und Dienstleistungen nutzen, würdevoller zu gestalten. Mehr Information zu Hollister gibt es hier: www.hollister.de



