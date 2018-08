Das Krisenmanagement der türkischen Regierung ist miserabel. Dahinter steckt auch eine bizarres Weltbild Erdogans. Kritiker und letzte Bastionen wirtschaftlicher Vernunft mussten gehen. Übrig bleiben Ja-Sager.

Als am Sonntagabend die asiatischen Märkte öffneten, war die Richtung bereits klar: Die Lira erreichte kurz ein neues Allzeittief. Für einen Euro bekam man in Tokyo acht türkische Lira. Vor einer Woche waren es noch weniger als sechs gewesen. Kurz darauf gab Berat Albayrak, türkischer Finanzminister und Schwiegersohn des Präsidenten eine Pressekonferenz, in der er bekanntgab, am Montag würden Maßnahmen verkündet, um den Lira-Verfall zu stoppen. Welche Maßnahmen das seien würden, sagte er nicht. Typisch für das türkische Krisenmanagement - wie so oft in den vergangenen Wochen war dies zu spät, zu zaghaft, zu unkonkret.

Nicht alle Probleme der türkischen Währungskrise sind hausgemacht. Seit Monaten verlieren die Währungen fast aller Emerging Markets an Wert. Schuld daran ist die Zinswende in den USA und die schwelenden globalen von US-Präsident Trump initiierten Handelskonflikte. Auch die türkische Lira geriet so in einen Abwärtssog. Allerdings sticht der Umgang der türkischen Regierung mit der Krise besonders hervor.

Im Mai dieses Jahres, als sich die Lira schon seit Monaten schwächelte, und die Inflation auf über zwölf Prozent gestiegen war, erhöhte die türkische Zentralbank schließlich die Zinsen. Das war zu spät, zu reaktiv, zu zaghaft.

Als Anfang Juli nach den gewonnen Präsidentschaftswahlen Präsident Erdogan sein Kabinett vorstellte, warteten die Märkte auf ein kompetentes Wirtschafts-Team mit einem klaren Reformprogramm. Stattdessen machte Erdogan seinen eigenen Schwiegersohn Berat ...

