Auch knapp drei Jahre nach Aufdeckung illegaler Abschalteinrichtungen bei Euro 5 + 6 Diesel-Pkw verweigert das Bundesverkehrsministerium in enger Abstimmung mit den Autokonzernen den Bürgern weiterhin die "Saubere Luft" in unseren Städten. Obwohl wirksame Hardware-Nachrüstungen der Betrugs-Diesel für unter 2.000 Euro möglich sind, verwehrt die Bundesregierung Diesel-Besitzern ihr Recht auf einen sauberen Diesel.



Wie die Umweltauswirkungen der Software-Updates auf der Straße sind sowie welchen Effekt und Aufwand Hardware-Nachrüstungen haben, hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) untersucht. Die Ergebnisse sowie Schlussfolgerungen möchten wir Ihnen auf der Pressekonferenz vorstellen.



Datum und Ort der Pressekonferenz:



Mittwoch, 15.8.2018 von 10.00 bis 11.00 Uhr, Deutsche Umwelthilfe, Hackescher Markt 4/Neue Promenade 3 (Dachgeschoss), 10178 Berlin



Teilnehmer: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer Dr. Axel Friedrich, Leiter Emissions-Kontroll-Institut



