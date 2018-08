Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der in der Türkei stark engagierten spanischen Bank BBVA von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 5,50 Euro gesenkt. Grund sei der Verfall der türkischen Währung, schrieb Analyst Carlos Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 13.08.2018

