Von der Prairie Mining Aktie gibt es am Montag eigentlich nichts Neues zu berichten. Trotzdem legte das Papier am Montagmorgen einen ungewöhnlich großen Kurssprung aufs Parkett. 1,27 Prozent Plus klingen zunächst nicht nach viel, bei Prairie Mining kommt das aber nicht alle Tage vor. Warum es zu dem Kursanstieg gekommen ist, darüber lässt sich allenfalls spekulieren. Bei dem normalerweise geringen Handelsvolumen des Titels können manches Mal schon einzelne Order den Kurs nachhaltig beeinflussen. ... (Robert Sasse)

