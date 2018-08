Der Wochenauftakt ist der Aktie von MGX Minerals gelungen. Anleger dürfen sich über Zugewinne in Höhe von 1,35 Prozent kurz nach Handelsstart am Montag freuen. Das weckt Hoffnungen darauf, dass MGX Minerals jetzt den schon länger anhaltenden Abwärtstrend hinter sich lassen kann. Allerdings sollte dabei niemand mit einer großen Erholung oder gar einer Rallye rechnen. Dafür fehlt es MGX Minerals derzeit schlicht an guten Nachrichten. Positiv bleibt festzuhalten, dass sich die Marke bei 0,50 Euro ... (Robert Sasse)

