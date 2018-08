Die Aktie von Geely hat an der Börse weiterhin schwer zu kämpfen. Zum Wochenauftakt behalten dabei die Bären die Oberhand. Verluste von rund einem Prozent kurz nach Handelsstart klingen zunächst nach keinem allzu großen Drama. Allerdings ist Geely gerade dabei, wichtige charttechnische Unterstützungen zu unterschreiten, was das Papier dann nur noch umso mehr unter Druck setzen würde. Es bleibt Anlegern also kaum etwas anderes übrig, als auf bessere Zeiten zu warten. Die könnten nach Ansicht von ... (Robert Sasse)

