Nach guten Zugewinnen in den letzten Wochen geriet die Aktie von Clinuvel Pharmaceuticals am Freitag spürbar unter Druck. Von den Verlusten sollten sich Anleger aber nicht allzu sehr beeindrucken lassen. Da das Papier kurz zuvor ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht, sind Gewinnmitnahmen, auch in diesem Ausmaß, nichts Ungewöhnliches. Wie der Trend mittelfristig verlaufen wird, entscheidet mit hoher Wahrscheinlichkeit die neue Woche. Steuern die Käufer gegen die Abgaben kurz vor dem Wochenende, könnte ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...