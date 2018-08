Nach guten Halbjahreszahlen und positiven Analystenstimmen dürften Anleger in der neuen Woche besonders große Hoffnungen in die Aktie von Evotec stecken. In der vergangenen Woche schaffte das Papier deutliche Zugewinne und schürte damit schon Träume einer möglichen Rallye. Die könnte jetzt auch tatsächlich auf uns zukommen, eine Garantie dafür gibt es aber natürlich nicht. Besonderes Augenmerk legen Aktionäre jetzt zunächst auf die Marke von 20 Euro. Die ist vor allem psychologisch von Bedeutung, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...