Hier geht's zum Video

290 Mio US-Dollar an einen einzigen Kläger in den USA. So viel zahlt Bayer wegen Glyphosat. Die Bayer-Aktie verliert erheblich. Folgen weitere Klagen? Warum so eine hohe Schmerzensgeldzahlung für einen Einzelkläger? Was kann da noch kommen? War erwartet Marion Schlegel vom Anlegermagazin der Aktionär? Wie mit der Aktie umgehen?