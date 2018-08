Do&Co hat mich ausgetrickst. Ich wollte ja nur die Stückzahlen der größten Institutionellen erfahren. Auf der HV wurde meine Frage nicht beantwortet, ob trotz Datenschutzverordnung die Daten der Aktionäre weiterhin wegen der Zweitnotiz der Do&Co-Aktie in Istanbul in der Türkei veröffentlicht werden. Ich ging davon aus, dass alles bleibt wie bisher. Aber offenbar haben sie sich Gedanken gemacht: Von der heurigen HV wurden nur die Namen der Aktionäre und die Namen und Wohnorte der Aktionärsvertreter veröffentlicht. Keine Wohnorte der Aktionäre mehr, und vor allem: Keine Stückzahl! Die HV-Teilnehmer bzw. die vertretenen Aktionäre können sich also googeln und finden ihre Namen auf der türkischen...

