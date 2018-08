Zürich - Erneute politische Spannungen zwischen den USA und der Türkei und Russland erhöhten die Unsicherheit und führten in beiden Ländern zu einem Währungsverkauf. Traditionelle Safe-Hafen-Anlagen wie US-Treasuries und Yen stiegen an. Sagen uns diese Krisen etwas über die Lage der Weltwirtschaft? Eine Einschätzung von Claudia Calich, Fondsmanagerin für Schwellenländeranleihen bei M&G Investments.

Die türkische Lira und der russische Rubel stürzten letzte Woche nach einer Eskalation der diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern und den USA ein. Im Falle der Türkei eskalierten die Probleme nach Ablauf einer Frist für die Freilassung eines US-Pastors Anfang dieser Woche. Und am Freitag genehmigte US-Präsident Trump die Verdoppelung einiger Metallzölle auf die Türkei. Im Fall Russlands haben die USA neue Sanktionen vorgeschlagen, da das Land angeblich an den Wahlen in den USA beteiligt war. Die türkische Lira fiel gegenüber dem US-Dollar auf ein Allzeittief, während der Rubel den niedrigsten Stand seit März 2016 erreichte. Die Spannungen um die Türkei eskalierten am Freitag, nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte, sein Land würde sich nicht dem Wirtschaftskrieg beugen.

Welche Anlagen waren reaktiver?

Die Märkte wurden zu einem Risk-Off-Modus, bei dem sich die Anleger auf traditionelle Safe-Hafen-Anlagen konzentrierten: Die 10-jährige Rendite des US-Finanzministeriums fiel auf 2,87 Prozent, nachdem sie erst letzte Woche 3 Prozent überschritten hatte, und verzeichnete trotz Kerninflation den grössten Zuwachs seit 2008. Der US-Dollar und der Yen erholten sich. Auch die meisten europäischen Staatsanleihen tendierten rückwärts - mit Ausnahme von Spanien, Italien, Portugal und Griechenland. Die Emerging ...

