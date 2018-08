Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lanxess auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Ausstieg aus dem Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen komme früher als gedacht und dürfte den Umbauprozess beim Spezialchemiekonzern beschleunigen, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Lanxess bekomme mehr Raum für Wachstumsinvestitionen. Die Gewinn- und Profitabilitätschancen des Konzerns dürften so nun klarer werden und damit auch das Kurspotenzial der Aktie./tav/la Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005470405