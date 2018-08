Die Hauptaufgabe eines Rechenzentrums ist es, Daten hochverfügbar und sicher zu halten. Jede Störung, ob unbeabsichtigt, geplant oder notwendig, stellt ein Risiko am Betrieb dar. Dazu zählen im Besonderen Änderungen an der Verkabelung. Allerdings könnte gerade dies in nächster Zeit auf RZ-Betreiber zukommen, da sich die Anforderungen an Bandbreiten erhöhen. Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten sind dann ebenso entscheidend wie die Kompatibilität zu bestehenden Netzwerken. Abhilfe schaffen moderne Verkabelungssysteme. Das RJ45-basierte Kat.8.1-System der Klasse 1 von Easylan/Zellner ist für den Einsatz in Rechenzentren ausgelegt und konform mit den Standards für 25 und 40 GBase-T. ...

