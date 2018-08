Das Endowment for Clean Oceans (ECO) hat bekanntgegeben, dass die beiden Gründer der Skunkworks Surfing Co., Chris Martin und Ricky Martin, als ECO-Juroren ausgewählt wurden und ihre Wahl angenommen haben. Chris Martin wird im Science and Tech Committee und Ricky Martin im Entrepreneur Committee tätig sein. Das Überleben eines Unternehmers hängt von seiner Fähigkeit ab, seine technische Vision umzusetzen. "Die beiden verfügen über die Art von innovativem Unternehmer- und Kunststofftechnik-Know-how, die wir uns für unsere ECO-Juroren wünschen", sagt Daniel Perrin, Gründer und CEO von ECO.

Die Aufgabe des Unternehmerausschusses (Entrepreneur Committee) besteht darin, jeden Beitrag zu den beiden Wettbewerben von ECO auf Skalierbarkeit und Ausführbarkeit zu beurteilen. Der Wissenschaftlich-Technische Ausschuss (Scientific and Technical Committee) bewertet jeden Beitrag aus, wie der Name schon sagt, wissenschaftlich-technischer Sicht.

"Wir freuen uns sehr, Teil dieses wichtigen und historisch bedeutenden Projekts zu sein", kommentierten die Brüder Martin einhellig ihre Berufung.

Die Wettbewerbe von ECO haben das simple Ziel, ein Preisgeld in Höhe von einer Million Dollar für einen umsetzbaren und skalierbaren Plan zur Entfernung von Mikro- und Makroplastikteilen aus den Ozeanen und ein Preisgeld in Höhe von fünf Millionen Dollar für die erfolgreiche Suche nach einer wirtschaftlichen und biologisch abbaubaren Alternative zu den fünf gängigsten Kunststoffen auszuzahlen. Hier sehen Sie ein hervorragendes Beispiel für die Arbeit, die Skunkworks Surfing Co. mit ihrer "Waste to Waves"-Kampagne mit Jaguar Land Rover bereits für unsere Ozeane leistet.

