Wien (www.anleihencheck.de) - Am Euro-Staatsanleihemarkt ging die Rendite der 10-jährigen deutschen Benchmark nach der volatilen Vorwoche wieder klar zurück, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einer Rendite von 0,35% notiere sie inzwischen am unteren Ende der von den Analysten der RBI für die nächsten Wochen erwarteten Seitwärtsrange. "Safe-Haven-Zuflüsse" verstärkt durch die im Sommer traditionell knappe Angebotssituation dürften auch hier zuletzt dämpfend gewirkt haben. Die Risikoprämien (10J vs. DE) der Kernländer (FR, AT) würden aktuell fair gepreist bleiben. Die Analysten der RBI würden in den kommenden Wochen eine Seitwärtsbewegung erwarten. ...

