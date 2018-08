Media OutReach - 11. August 2018 - Watts Miners, einer der neuesten Player auf dem globalen Kryptomarkt, hat in kürzester Zeit für Aufsehen auf dem Markt gesorgt. Die mit einer außerordentlich hohen Hashpower ausgestatteten Miner sind auf ein äußerst positives Echo sowohl von zahlreichen Anfängern als auch von erfahrenen Kryptoschürfern gestoßen. Watts Miners freut sich, bekanntgeben zu können, dass es für seine vor kurzem eingeführten Miner jetzt ein optimistisch stimmendes Feedback von der globalen Krypto-Community erhält. Das Unternehmen mit Sitz in New York bietet drei extrem leistungsstarke Miner mit einer Hashpower an, die in dieser florierenden Branche beispiellos ist. Innerhalb eines einzigen Monats seit ihrer Markteinführung wurden diese Produkte nicht nur von erfahrenen Schürfern empfohlen, sondern auch Anfänger beginnen darüber nachzudenken, es erstmals mit Kryptoschürfen zu versuchen. Die Mining-Rigs von Watts Miners wurden mit dem Ziel entwickelt, Bedienerfreundlichkeit und eine schnelle Amortisierung für die Nutzer zu gewährleisten. Viele Nutzer haben in ihren Bewertungen erwähnt, dass ihnen diese Miner geholfen haben, die Gewinnschwelle innerhalb von weniger als einem Monat zu erreichen. Diese Fähigkeit von Watts Miners kann auf die hohe Hashpower seiner drei Miner zurückgeführt werden. - Bitcoin-Mining: 120 TH/s für Watts Mini, 250 TH/s für Watts Miner und 1000 TH/s für Watts Rack - Litecoin-Mining: 30 GH/s für Watts Mini, 50 GH/s für Watts Miner und 200 GH/s für Watts Rack - Ethereum-Mining: 4 GH/s für Watts Mini, 7 GH/s für Watts Miner und 28 GH/s für Watts Rack - Dash-Mining: 1,1 TH/s für Watts Mini, 1,7 TH/s für Watts Miner und 6,8 TH/s für Watts Rack - Monero-Mining: 200 KH/s für Watts Mini, 300 KH/s für Watts Miner und 1200 KH/s für Watts Rack Die Mining-Rigs von Watts Miners zeichnen sich durch einen niedrigen Energieverbrauch, einen niedrigen Lärmpegel und wirksame Kühlsysteme aus, wodurch sie sich auch hervorragend für das Kryptoschürfen in Wohngegenden eignen. Um die Rentabilität für die Kunden zu erhöhen, übernimmt das Unternehmen die gesamten Liefer- und Zollkosten. Als Resultat seiner wachsenden Beliebtheit in der Krypto-Community konnte das Unternehmen im Juli einen Rekordumsatz von über 80 Millionen US-Dollar verzeichnen. "Wir freuen uns darüber, dass unsere Produkte sehr erfolgreich von Tausenden Personen eingesetzt wurden, die sich mit unseren Minern zum ersten Mal an das Kryptoschürfen heranwagen. Dies sind sicherlich gute Nachrichten für die Branche, und wir freuen uns, eine aktive Rolle beim Wachstum der Krypto-Community spielen zu können", erklärte Nancy Lopez, Chief Financial Officer von Watts Miners. Watts Miners bietet derzeit attraktive Sonderkonditionen an: Beim Kauf von drei Minern erhält jeder Kunde einen zusätzlichen Miner umsonst. Dieses Angebot ist zeitlich bis zum 25. August begrenzt. Weitere Informationen über die Mining-Rigs von Watts Miners finden Sie unter: https://wminers.com Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochqualitativen Krypto-Minern, die eine extrem hohe Hashpower entwickeln, ohne dabei eine Menge Energie zu verbrauchen. Sein Team setzt sich aus mehreren hochkarätigen Experten von renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York und verfügt zurzeit über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland. Nancy Lopez Watts Miners Inc. Mobil: +929-220-9148 E-Mail: nancy@wminers.com 13.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 713511 13.08.2018

