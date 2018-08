Die Heizölpreise sind deutlich fester in die neue Woche gestartet. Neben einem Anstieg der Börsennotierungen für Öl sorgen Währungsverluste für Auftrieb bei den Inlandspreisen. Verbraucher müssen am Montag mit rund einem Cent bzw. Rappen mehr je Liter Heizöl rechnen als am Freitag. Die Notierungen klettern auf den höchsten Stand seit Ende Mai. Die Türkei-Krise schlägt sich indirekt auch in den deutschen, ...

