Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche wichtige volkswirtschaftliche Rolle eine starke und stabile Landeswährung spielt, zeigt sich am Beispiel Großbritanniens, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Lange Zeit hätten die Briten in der Liste der weltweit am schnellsten wachsenden Industriestaaten Spitzenränge belegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...