DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12:46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.829,50 -0,26% +4,23% Euro-Stoxx-50 3.403,33 -0,67% -2,87% Stoxx-50 3.082,33 -0,57% -3,01% DAX 12.343,73 -0,65% -4,44% FTSE 7.627,92 -0,51% -0,05% CAC 5.397,91 -0,31% +1,61% Nikkei-225 21.857,43 -1,98% -3,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,43 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,44 67,63 -0,3% -0,19 +14,2% Brent/ICE 72,89 72,81 +0,1% 0,08 +13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.201,98 1.211,65 -0,8% -9,67 -7,7% Silber (Spot) 15,20 15,32 -0,7% -0,11 -10,2% Platin (Spot) 814,00 828,10 -1,7% -14,10 -12,4% Kupfer-Future 2,73 2,74 -0,6% -0,02 -18,4%

Am Goldmarkt sinken die Preise trotz der Krise. Der starke Dollaranstieg verhindert eine Flucht in das Edelmetall, heißt es. Die Ölpreise zeigen sich mit einer wenig veränderten Tendenz.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Türkei-Krise dürfte auch zu Wochenbeginn für Abgaben an der Wall Street sorgen. Eine Entschärfung des Konflikts ist weiterhin nicht in Sicht. Die Investoren befürchten dagegen eine Ausweitung der Krise. Im Streit um einen in der Türkei inhaftierten US-Pastor hatte US-Präsident Donald Trump am Freitag die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. Die Türkei zeigt sich aber unnachgiebig. "Sie können unser Volk nicht mit Drohungen zähmen" sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an die USA gerichtet am Wochenende. Auch die türkische Lira steht weiterhin unter Druck. Der Dollar stieg auf ein neues Rekordhoch bei 7,1253 Lira. Die türkische Zentralbank hat ein Bündel an Maßnahmen angekündigt, um die Währungskrise des Landes einzudämmen. Die türkische Bankaufsichtsbehörde BDDK schränkt zudem die Möglichkeiten der Banken zu Geschäften mit ausländischen Investoren ein. Unternehmensmeldungen sind dagegen dünn gesät. Nach zuletzt schwachen Geschäftszahlen in Verbindung mit einem gesenkten Ausblick kündigte der Konsumgüterkonzern Newell Brands nach der Schlussglocke am Freitag an, die Marke Goody Products zu veräußern. Der Hersteller von Hilfsmitteln zum Hair Styling soll für einen nicht genannten Preis an die Beteiligungsgesellschaft Acon Investments verkauft werden. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv. Im nachbörslichen Handel am Freitag ging es um 1,3 Prozent auf 21,08 US-Dollar nach oben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen in Europa geht es am Montagmittag nach unten. Aus Sorge um die Entwicklung in der Türkei fahren die Anleger ihr Risiko herunter. Auch wenn sich die türkische Lira nach dem Absturz am Freitag erst einmal stabilisieren kann, sind die Auswirkungen der dortigen Finanzkrise auf die europäischen Banken oder auch Reiseunternehmen momentan nicht abschätzbar. Der türkische Präsident hat am Wochenende erneut kämpferische Töne angeschlagen und sieht sein Land als Opfer einer gezielten Operation. Thema Nummer 1 am deutschen Aktienmarkt ist, dass ein US-Gericht den nun zu Bayer gehörenden Agrarkonzern Monsanto zu einer Zahlung von 289,2 Millionen Dollar oder 253 Millionen Euro verurteilt, da zwei seiner starken Unkrautvernichter Krebs verursacht haben könnten. Die Aktie von Bayer verliert in der Folge 11 Prozent auf 83,14 Euro und zieht den DAX nach unten. Ansonsten werden an der Börse die Branchen verkauft, die in größeren Geschäftsbeziehungen in der Türkei oder türkischen Unternehmen stehen. Banken führen mit Abgaben von 1,5 die Verliererliste in Europa an den Börsen an. Belastend wirkt weiter das Exposure der Banken Richtung Türkei. Aber auch der Sektor der Reiseunternehmen steht unter Druck und verliert 0,8 Prozent. So geben TUI um 3 Prozent nach, Thomas Cook verlieren 2,4 Prozent. Hellofresh hat zwar die Umsatzprognose erhöht, rechnet mit einem Erreichen der Gewinnschwelle nun aber erst für das kommende Jahr und damit nicht mehr fürs vierte Quartal. Der Kurs gibt um 6 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 17.27 Uhr % YTD EUR/USD 1,1391 +0,06% 1,1383 1,1417 -5,2% EUR/JPY 125,70 -0,08% 125,49 126,31 -7,1% EUR/CHF 1,1325 +0,10% 1,1305 1,1349 -3,3% EUR/GBP 0,8932 +0,10% 0,8926 0,8931 +0,5% USD/JPY 110,37 -0,12% 110,25 110,64 -2,0% GBP/USD 1,2751 -0,05% 1,2754 1,2784 -5,6% Bitcoin BTC/USD 6.478,57 +1,4% 6.364,29 6.471,72 -52,6%

Die Lira bleibt auch zu Wochenbeginn weiter unter Druck, der Dollar kletterte teilweise über die Marke von 7 Lira. Erdogan habe noch nicht verstanden, "dass seine abstrusen geldpolitischen Vorstellungen und seine offensichtliche Einmischung in die Angelegenheiten der Notenbank Ursache dieser Krise sind", heißt es von der Commerzbank. Damit die Lira sich nachhaltig stabilisieren könne, müsse Erdogan radikal umdenken. Doch danach sehe es nicht aus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Türkei-Krise hat am Montag - nach den europäischen Aktienmärkten und der Wall Street zum Wochenschluss - nun auch die asiatischen Börsen erreicht. Dort ging es durch die Bank gen Süden. Denn Besserung in der Türkei-Krise war trotz politischer Bemühungen im Land selbst nicht in Sicht. Zwar stabilisierte sich die Lira, nachdem die türkische Notenbank den Banken des Landes unter anderem Dollarliquidität zur Verfügung gestellt hatte. Zuvor war die türkische Währung allerdings auf neue Allzeittiefs gestürzt. Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hatte am Freitag vergeblich versucht, die Märkte zu beruhigen, indem er unter anderem die Unabhängigkeit der Zentralbank betont hatte. Zugleich senkte er die Wachstumsprognose. Doch die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Sanktionen gegen das Land wegen der Inhaftierung eines US-Pastors lasteten weiterhin schwer auf der Lira. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende neue politische Drohungen Richtung USA ausgerufen. Im Handel wurde auf das hohe Leistungsbilanzdefizit der Türkei verwiesen. Um dieses zu finanzieren, brauche es Vertrauen unter Investoren. Dieses schwinde aber von Tag zu Tag mehr. In Tokio wurden die Aktienkurse zusätzlich vom steigenden Yen belastet. Die anziehenden Yen-Kurse drückten auf die Notierungen von Exportwerten: Toyota Motor fielen um 2,1 Prozent zurück, Canon um 2,4 Prozent. Verkauft wurden auch Bankenwerte wegen des Engagements bei türkischen Vermögenswerten, der Subindex büßte stärker als der Gesamtmarkt ein.

CREDIT

Die Risiko-Aversion hat die Märkte auch am Montag voll im Griff. "Es droht eine verhängnisvolle Spirale aus fallenden Währungen und steigenden Kreditausfallrisiken, die durch die enge gegenseitige Verflechtung im Handel die Weltwirtschaft belasten und nachhaltig schädigen dürfte", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. "Die Türkei steht im Fokus und belastet die Banken-Spreads", heißt es bei der Commerzbank. Eine weitere Eskalation könnte auch ein Anziehen der Primärmarktaktivität verhindern, so das Haus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beurlaubter Audi-Chef Stadler bleibt in Haft

Der beurlaubte Audi-Chef Rupert Stadler bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Das Landgericht München I lehnte eine Beschwerde gegen den Haftbefehl sowie einen Antrag auf Außervollzugsetzung des Haftbefehls ab, wie das Oberlandesgericht München mitteilte.

BMW dank China mit leichtem Absatzplus im Juli

BMW hat im Juli die schwachen Verkäufe in Europa mit starken Absätzen in China mehr als ausgleichen können. Die Verkäufe der Kernmarke stiegen vergangenen Monat weltweit um 0,7 Prozent auf 154.531 Fahrzeuge, wie der DAX-Konzern mitteilte. Inklusive Mini und Rolls-Royce lag der Zuwachs nur bei 0,2 Prozent auf 181.051 Einheiten. In den ersten sieben Monaten des Jahres wurden von der Kernmarke 1,9 Prozent mehr und in der Gruppe 1,6 Prozent mehr Wagen abgesetzt.

Continental kauft australischen Reifenhändler

Continental übernimmt von der australischen Wesfarmers die Kmart Tyre and Auto Service. Wie die Wesfarmers Ltd mitteilte, übernimmt der DAX-Konzern den Bereich für 350 Millionen australische Dollar oder umgerechnet rund 224 Millionen Euro. Der Verkauf, dem noch die Behörden in Australien zustimmen müssen, soll im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden. Kmart Tyre and Auto Service verfügt über 258 Filialen in Australien und beschäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter.

Bilfinger erhält Scrubber-Aufträge für mehr als 40 Mio Euro

Der Industriedienstleister Bilfinger wird für mehr als 40 Millionen Euro griechische Reedereien mit Abgasreinigungsanlagen (Scrubbern) ausrüsten. Auftraggeber seien die Reedereien Maran Tankers, Anangel Maritime, Delta Tankers und Marmaras Navigation, teilte das Mannheimer Unternehmen mit. Mindestens 42 Schiffe sollen diese Scrubber bekommen. Die Aufträge will Bilfinger im Geschäftsfeld Engineering & Technologies verbuchen.

1&1 Drillisch bei Kundenwachstum pessimistischer

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 06:48 ET (10:48 GMT)

Die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch rudert bei der Kundenprognose für das laufende Jahr zurück. Grund ist der härtere Preiswettbewerb im Billig-Mobilfunkbereich. Das im TecDAX notierte Unternehmen, das aus der Fusion von Drillisch mit 1&1 unter dem Dach des United-Internet-Konzerns entstanden ist, rechnet nun lediglich mit einer Steigerung der Vertragskunden um rund eine Million in 2018. Bisher hatte der Konzern ein Wachstum um 1,2 Millionen Kundenverträgen angepeilt. Die Umsatz- und EBITDA-Zielsetzung wurde unterdessen bekräftigt.

Deutsche Pfandbriefbank bekräftigt Prognose nach gutem Halbjahr

Die PBB Deutsche Pfandbriefbank hat im ersten Halbjahr 2018 dank eines höheren Zinsergebnisses und ihrer Kostendisziplin den Vorsteuergewinn um 18 Prozent erhöht. Zudem profitierte die Spezialbank für die Finanzierung von Investitionen in Gewerbeimmobilien und öffentliche Infrastruktur von der Auflösung einer Risikovorsorge. Die erst Anfang Juli angehobene Gewinnprognose für das Gesamtjahr bekräftigte die PBB.

Salzgitter bekräftigt Ausblick nach Gewinnsprung im Quartal

Die Salzgitter AG hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte mit Profilstahl und Grobblech den Gewinn deutlich gesteigert. Den Umsatz konnte der Konzern nur leicht erhöhen, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält Salzgitter fest, betont aber die Unsicherheiten.

Talanx bestätigt nach solidem Halbjahr Prognose

Der Versicherungskonzern Talanx hat im ersten Halbjahr Einnahmen und Gewinn erhöht und die Profitabilität gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der MDAX-Konzern. Die Talanx AG rechnet im laufenden Jahr mit einem Nettogewinn von rund 850 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr hat der Konzern mit 437 Millionen Euro bereits mehr als die Hälfte davon erzielt. Im zweiten Quartal verdiente Talanx 219 Millionen Euro nach 225 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Ryanair und Verdi verhandeln ab Mittwoch über Tarifvertrag

Die Gewerkschaft Verdi und die irische Billigfluggesellschaft Ryanair beginnen am Mittwoch Tarifverhandlungen für die rund 1.000 Kabinenbeschäftigten bei Ryanair in Deutschland. Die Verhandlungen finden in Dublin statt, teilte Verdi mit.

Cancom steigert Gewinn überproportional, bestätigt Prognose

Cancom hat dank hoher Kundennachfrage und Margenverbesserung besonders im Bereich Cloud Solutions im ersten Halbjahr den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Das Münchener TecDAX-Unternehmen bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

Senvion liefert Turbinen für 250-MW-Projekt in Indien

Der Windkraftanlagenhersteller Senvion hat einen Auftrag für ein 250-Megawatt-Projekt (MW) in Indien erhalten. Die Vereinbarung umfasst die schlüsselfertige Lieferung und Inbetriebnahme eines Windparks mit 108 Turbinen für das Windprojekt Bhuj im Bundesstaat Gujarat im Nordwesten Indiens und einen zwanzigjährigen Betriebs- und Wartungsvertrag, wie die Senvion SA mitteilte. Auftraggeber ist eine Gesellschaft der Continuum Wind Energy Ltd.

W&W verdient wegen Investitionen weniger, bekräftigt Prognose

Die Wüstenrot & Württembergische Finanzgruppe hat aufgrund von hohen Investitionen in die digitale Transformation im ersten Halbjahr weniger verdient - wie angekündigt -, hat aber die Bruttoeinnahmen im Versicherungs- und Baufinanzierungsgeschäft gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt. Das Stuttgarter SDAX-Unternehmen erwartet weiterhin 2018 einen Konzernüberschuss von mindestens 200 Millionen Euro.

Schweizer Backwarenkonzern Aryzta will Kapital erhöhen - Aktie fällt

Der Schweizer Backwarenkonzern Aryzta AG hat zum Wochenauftakt mehrere Nachrichten im Gepäck. Die Firma aus Zürich, die sich auf Tiefkühl- und Convenience-Backwaren spezialisiert hat, kündigte eine Kapitalerhöhung um bis zu 800 Millionen Euro an und gab neue Maßnahmen zur Senkung der Kosten bekannt. Zudem gewährte Aryzta einen Einblick in die Entwicklung ihres vierten Geschäftsquartals und bekräftigte die Prognose. Besonders die angekündigte Kapitalbeschaffung wurde an der Börse negativ aufgenommen: Der Aktienkurs verliert am Vormittag zeitweise 6,2 Prozent.

US-Bekleidungskonzern VF prüft Verkauf von Lee und Wrangler - Kreise

Die Bekleidungsfirma VF Corp erwägt Kreisen zufolge einen Verkauf oder eine Abspaltung ihres Jeans-Geschäfts, inklusive der US-Traditionsmarken Lee und Wrangler. Der Bekleidungskonzern aus Greensboro im US-Bundesstaat North Carolina besitzt seit Jahrzehnten die beiden Marken, die einst zum Kerngeschäft gehörten. Die Jeans-Verkäufe des Unternehmens haben sich aber in den vergangenen Jahren verlangsamt, weil mehr Frauen sich für Yogahosen oder Premium-Jeans-Marken wie J Brand oder Frame entscheiden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 06:48 ET (10:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.