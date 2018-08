BERLIN (Dow Jones)--Der anhaltende Verfall der türkischen Währung und die möglichen Auswirkungen auf die Banken Europas bereiten der Bundesregierung noch keine Bauchschmerzen. Das Bundesfinanzministerium erklärte am Morgen, dass es wegen des Lirabsturzes keine Krisenkommunikation oder -treffen auf internationaler Ebene gegeben habe.

Regierungssprecher Steffen Seibert verlautbarte, dass die Situation in der Türkei genau beobachtet werde. "Die Bundesregierung hat selbstverständlich das Interesse hat an einer wirtschaftlich stabilen Türkei", betonte er.

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner für Ankara. In der Türkei sind rund 6.500 deutsche oder deutsch-türkische Unternehmen tätig, darunter Konzerne wie Daimler, MAN und Bosch mit eigenen Fabriken. Sie haben laut DIHK rund 10 Milliarden Euro investiert und geben 120.000 Beschäftigten Arbeit.

Der Absturz der Lira macht einerseits den Export von in der Türkei hergestellten Gütern günstiger, schmälert aber gleichzeitig die Gewinne der türkischen Tochterfirmen, die an das Stammhaus überwiesen werden. Der Handel zwischen beiden Ländern hatte vergangenes Jahr Volumen von knapp 38 Milliarden Euro. Deutschland lieferte Güter für 21,5 Milliarden Euro in das Land. In den ersten sechs Monaten des Jahres stiegen die Ausfuhren um knapp 5 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2018 06:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.