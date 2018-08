Internationalisierung, Digitalisierung und das Streben nach flachen Hierarchien veranlassen immer mehr Unternehmen zum Duzen. Wie man reagieren kann, wenn man das nicht möchte, verrät Etikette-Trainerin Isabel Schürmann.

Frau Schürmann, wollen wir uns duzen oder siezen? Wer müsste in unserem Fall das Du anbieten?Gerne würde ich in unserem Interview beim wertschätzenden Sie bleiben. Wir haben uns noch nicht näher kennengelernt und sprechen hier im geschäftlichen Kontext miteinander. Außerdem fehlen mir am Telefon einfach zu viele Anhaltspunkte, von denen ich ableiten könnte, ob ein Du angemessen wäre und wer es wem in diesem Fall anbieten sollte.

Sie kommen aus dem eher konservativen Bankwesen. Einer Kienbaum-Studie zufolge duzt heute jede dritte Fachkraft ihren Vorgesetzten. Wie sieht das im Banking aus?Die Duz-Kultur hat zunehmend auch in als konservativ geltenden Häusern wie Banken, Versicherungen, Kanzleien und Prüfungsgesellschaften Einzug gehalten, in denen traditionell fast einheitlich gesiezt wurde. Eine Ausnahme bildet das Investmentbanking. Dort wird schon sehr lange geduzt, da die Geschäftssprache zumeist Englisch ist. Parallel zu den Diskussionen rund um die Duz-Kultur steht übrigens bei vielen meiner Teilnehmer das Thema "Business Dresscode" auf der Wunschagenda. Denn die Abschaffung des Krawattenzwangs und der zunehmende Wunsch nach vertrauensbildender Lässigkeit wirft durchaus auch eine Menge Fragen nach Orientierungshilfen auf.

Das erinnert an Vorstände und Geschäftsführer, die plötzlich ihre handgenähten Budapester gegen Turnschuhe tauschen, um sich und dem Unternehmen einen coolen Touch zu verleihen.Wenn der neu gewählte optische Auftritt authentisch ist und zur Persönlichkeit und zu den Unternehmensentwicklungen passt, dann bitte! Ein eher konservativer Peter allerdings wird ein konservativer Peter bleiben, auch wenn er im Geschäftsalltag plötzlich Turnschuhe trägt. Und so können auch Insignien der Coolness zu falschen Schlüssen bei den Mitarbeitern führen.

Was empfehlen Sie den Fach- und Führungskräften in Ihren Trainings und was Ihren MBA-Studenten? Duzen oder siezen?Das ist nicht unbedingt eine Generationenfrage. Sowohl Studierenden, Berufseinsteigern als auch erfahrenen Kräften gebe ich Hinweise und Impulse zur Orientierung und berichte von meinen eigenen Erfahrungen. Ich weise aber auch darauf hin, dass beim Angebot und der Annahme des "Du" eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden sollten. Beispielsweise die Branchenzugehörigkeit oder die individuelle Firmengeschichte des Arbeitgebers. ...

