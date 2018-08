Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der in der Türkei stark engagierten spanischen Bank BBVA von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 5,50 Euro gesenkt. Grund sei der Verfall der türkischen Währung, schrieb Analyst Carlos Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/la Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-08-13/13:22

ISIN: ES0113211835