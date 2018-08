Potsdam (ots) -



Zum 57. Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer erklärt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, Andreas Kalbitz:



"Niemals dürfen und werden wir vergessen, mit welcher Skrupellosigkeit und Brutalität das SED-Regime seine eigenen Bürger über Jahrzehnte hinweg unterdrückte und in ein Völkergefängnis einsperrte. Die Mauer und ihre Toten sind und bleiben das erschütternde Symbol für die Menschenverachtung der SED-Ideologie. Der heutige Tag muss ein Tag des Gedenkens für alle Opfer dieser SED-Diktatur sein. Es kann einem übel werden, wenn man einige Jahrzehnte nach der Öffnung dieser todbringenden Mauer sehen muss, dass hochrangige Politiker der CDU so schnell wie möglich mit den Nachfolgern der Mauermörderpartei paktieren und koalieren wollen, nur um ihre Pfründe zu sichern."



