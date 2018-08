Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht bislang keinen Anlass, sich in den eskalierenden Streit zwischen den Bündnispartnern USA und Türkei einzuschalten. "Das ist eine bilaterale Angelegenheit, und die Nato ist da nicht involviert", sagte eine Sprecherin am Montag in Brüssel.

Sie zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die Auseinandersetzung keine Gefahr für den Zusammenhalt des Bündnisses darstellt. "Es kommt vor, dass Nato-Verbündete Meinungsverschiedenheiten haben", sagte sie. Was das Wesentliche angehe, hätten die Alliierten bislang aber immer Einigkeit demonstriert. Dazu gehörten der gegenseitige Schutz und das Zueinanderhalten.

Grund für die schlechten Beziehungen zwischen den USA und der Türkei ist unter anderem der Streit über einen amerikanischen Pastor, der in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehalten wird. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump deswegen verkündet, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei zu verdoppeln. Daraufhin kam es zu einem dramatischen Wertverfall der türkischen Währung Lira.

Weitere Kursverluste gab es nach Reden des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er sprach am Wochenende von "Kampagnen" gegen die Türkei sowie einem "Wirtschaftskrieg" und warf den USA Respektlosigkeit vor. Er drohte ferner damit, "nach neuen Freunden und Verbündeten zu suchen".

Wie die Nato zeigte sich am Montag auch die EU-Kommission zurückhaltend. "Wir sind uns bewusst, dass die Entwicklung der türkischen Lira möglicherweise auch Auswirkungen auf europäische Banken haben könnte", sagte ein Sprecher lediglich. Die Kommission verfolge die Entwicklungen auf den globalen Märkten sehr genau. Einzelne Marktbewegungen werde man aber wie gewohnt nicht kommentieren./aha/DP/jha

AXC0150 2018-08-13/13:49