Das hohe Bevölkerungswachstum in vielen Entwicklungsländern droht den Migrationsdruck in den kommenden Jahrzehnten dramatisch zu verschärfen. Helfen kann nur ein Wachstums- und Reformschub, vor allem in Afrika.

Rund 2000 Jahre haben die "Säulen des Herakles" an der Meerenge von Gibraltar die Grenze der bewohnbaren Welt markiert: Der Legende zufolge brachte der halbgöttliche Held hier die Inschrift "Nicht mehr weiter" (Non plus ultra) an. Heute könnte es der Leitspruch des modernen Europas sein: Der Kontinent zäunt sich ein. Rohstoffe, Waren und Geld sollen frei zirkulieren wie bisher, die Einwanderung von Menschen dagegen streng gesteuert, begrenzt, verhindert werden. Damit reagiert Europa nicht nur auf die aktuelle Flüchtlingskrise, sondern handelt auch mit Blick auf das, was künftig kommen könnte: Die Vereinten Nationen (UN) gehen davon aus, dass über die Hälfte des Weltbevölkerungswachstums bis 2050 in Afrika stattfinden wird - und sich die Population dort von 1,26 Milliarden auf 2,53 Milliarden Menschen (2050) verdoppelt. Während die Bevölkerung in Indien nur noch mäßig zunimmt, in China sogar schrumpft, kommen auf 716 Millionen Europäer dann allein 799 Millionen Menschen aus Nigeria, Äthiopien und dem Kongo, so die UN-Projektion. Und das ist erst der Anfang. Laut UN könnten zur Jahrhundertwende 4,47 Milliarden Menschen in Afrika leben - fast sieben Mal so viele wie in Europa.

Die Zahlen beeindrucken. Aber wie stark müssen sie uns tatsächlich alarmieren? Die Bevölkerungen in Europa und in China haben sich während der industriellen Revolutionen dort verdoppelt. Im 20. Jahrhundert hat sich die Zahl der Menschen vervierfacht. Und obwohl die Bevölkerung heute jeden Tag um 230.000 Menschen wächst, ist die Zunahme der Armut seit 15 Jahren selbst in Afrika gestoppt, sagt Hubertus Bardt, Leiter Wissenschaft beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW), in seiner jüngsten Afrika-Studie. Die Kindersterblichkeit sinkt, die Alphabetisierung wächst, neun von zehn Menschen haben heute Zugang zu Strom, und "ernähren können wir auch zehn Milliarden Menschen", sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der Stiftung Weltbevölkerung.

Richtig ist aber auch: Es gibt bisher, abgesehen von manchen ölreichen Staaten, kein Land, das mit einer ungebrochen hohen durchschnittlichen Kinderzahl pro Frau auf einen ökonomischen Wachstumspfad eingeschwenkt wäre. Spezifisch kulturelle ...

