Zum Jubiläumsfest am 21. September hat Schumacher Packaging seine Kunden, Partner und Lieferanten, aber auch Vertreter von Politik, Behörden und Finanzwirtschaft eingeladen. Seit 2008 gehört die Karton- und Verpackungsfabrik in Schwarzenberg zur Schumacher Packaging Gruppe, einem der größten inhabergeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe. Seit jeher ist das Werk Schwarzenberg auf das Herstellen von Vollpappe spezialisiert.

Die Weichen auf Zukunft gestellt

Anlässlich der Jubiläumsfeier ermöglicht Schumacher Packaging all seinen Kunden und Partnern einen Blick hinter die Kulissen: Bei Werksführungen gibt es nicht nur die moderne Produktion zu sehen, sondern auch die zahlreichen Investitionen in Umweltschutz und Ressourcenschonung. Insgesamt hat das Unternehmen seit 2009 fast 30 Mio. Euro in das Werk Schwarzenberg investiert. "Wir modernisieren die Produktion kontinuierlich, um den Standort stets fit für die Zukunft zu halten", erklärt Geschäftsführer Hendrik Schumacher. Eine der jüngsten Investitionen: Im letzten Jahr hat Schwarzenberg eine Schneid- und Anlagepartie für rund 1,5 Mio. Euro angeschafft. "Die Sicherung der Arbeitsplätze und der Umweltschutz sind immer wichtige Entscheidungskriterien für unsere Investitionen", betont Schumacher.

Nachhaltiges Wachstum

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...