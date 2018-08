Die Währungskrise der türkischen Lira nimmt wahrscheinlich in dieser Woche an Intensität noch zu und wird weltweit immer größere Kreise erfassen. Die Volatilität an den Währungsmärkten hat dazu geführt, dass Anleger Zuflucht in der Stabilität sicherer Häfen wie Gold suchen, für das ein Wertanstieg um 0,4 Prozent zeitgleich mit dem Absturz der Lira beobachtet wurde.1

Tom Coughlin, CEO von Kinesis, das Bullion-gestützte Blockchain-Währungssystem, kommentiert:

"Der steile Anstieg des Goldpreises in den letzten Tagen in Zusammenhang mit der Krise der türkischen Lira spiegelt einen zunehmenden Trend bei Anlegern wider, die ihre Investitionen vor Volatilität infolge politischer Instabilität schützen möchten. Dies wird durch die verstärkte Tendenz zur Dezentralisierung ergänzt, die für den seit Anfang des Jahres verzeichneten Anstieg des zugrunde liegenden Goldpreises um 2 Prozent verantwortlich ist."

Die Anlage in Blockchain hat sich im letzten Jahr verdoppelt, wobei 82 Prozent der ICO-Anleger als Haupttriebfeder für ihre Investition die Dezentralisierung anführen.2 Trotz dieses Trends sind Blockchain-Investitionen durch Preisvolatilität in Mitleidenschaft gezogenen worden. Das Kinesis Monetary System wurde ins Leben gerufen, um hier Abhilfe zu schaffen.

Tom weiter: "Wenn Sie die Währung kaufen, kaufen Sie im selben Moment echtes Gold und Silber. Dieses wird in Tresoren rund um den Globus kostenlos sicher aufbewahrt. Ihre Eigentümerschaft an dem Gold wird dann mithilfe von Blockchain-Technologie digitalisiert. Das bedeutet, dass Sie ihr Geld in der Cyberwallet von Kinesis aufbewahren und von dort überweisen können. Auch können Sie die Währung einfach mit einer Debitkarte an allen Akzeptanzstellen von Visa/Mastercard verwenden oder damit an der Kinesis Blockchain Exchange handeln. Ihre Beteiligung kann sogar in physisches Gold oder Silber zurückverwandelt werden.

"Das Währungssystem von Kinesis läutet ein neues Zeitalter der Zugänglichkeit, Verlässlichkeit, Transparenz und Effizienz in Anlegerkreisen ein. Seine ausdrückliche Mission ist es, ein international nutzbares Währungssystem bereitzustellen, das denen, die sich daran beteiligen, etwas zurückgibt. Damit schafft es eine Lösung für den globalen Bedarf an sicherem, verlässlichem Geld."

Redaktioneller Hinweis:

Die Kinesis Currencies werden im November 2018 gestartet. Die Kinesis-Münzen werden im KAU- und KAG-Währungssystem im Verhältnis 1:1 als Repräsentation physischer Edelmetalle geprägt. So entspricht beispielsweise 1g Gold 1 KAU und 10g Silber 1 KAG. Diese Reihe digitaler Währungen wird von einem einzigartigen Großhandelsmarkt erzeugt, geprägt und herausgegeben, der von Allocated Bullion Exchange (ABX) entwickelt und verwaltet wird. Käufer der Wholesale-Blöcke von Kinesis Currencies, die als "Minters" bezeichnet werden, kommen in den Genuss einer Lifetime-Rendite für ihren Beitrag.

1 https://www.bullionbypost.co.uk/gold-price/

2 https://www.investinblockchain.com/reddit-cryptocurrency-survey/

