(shareribs.com) London 13.08.2018 - Die Stimmung an den Metallmärkten ist auch in der neuen Handelswoche von Zurückhaltung geprägt. Die belastenden Faktoren nehmen gegenwärtig weiter zu. Abseits dessen sorgt vor allem die Aufwertung des Dollars für fallende Kurse. Der Dollar hat in der vergangenen Woche das höchste Niveau seit 14 Monaten erreicht. Vor allem die Schwäche bei Schwellenländerwährungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...