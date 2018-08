Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen von 80 auf 90 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei im zweiten Quartal erneut stärker als erwartet gestiegen, das Vorsteuerergebnis habe seine Prognosen aber nicht erfüllt, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an, das Bewertungsniveau der rekordhohen Aktie spreche aber gegen deutliches Aufwärtspotenzial./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2018-08-13/14:29

ISIN: DE0005158703