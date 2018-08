Medieninformation

Die Baloise schützt die Schweiz mit Hagelflieger vor Schäden

Basel, 13.08.2018. Prävention und Sicherheit haben bei der Baloise eine lange Tradition. Mit ihrem neusten Projekt, dem Baloise Hagelflieger, geht sie in ihren Präventionsbemühungen einen grossen Schritt weiter und sichert als erstes Unternehmen in der Schweiz die Bevölkerung mit einem eigens dafür ausgerüsteten Kleinflugzeug gegen Hagelschäden ab.

Hagelniederschläge kosten die Schweizer Volkswirtschaft jährlich Millionenbeträge, zerstören Ernten und verursachen Schäden, die mit Zeitaufwand und Ärger für die Betroffenen verbunden sind. Im Rahmen ihrer Strategie "Simply Safe", die einen konsequenten Kundenfokus zum Ziel hat, geht die Baloise mit ihrer Dienstleistung rund um das Thema Hagelschäden nun einen grossen Schritt in die Zukunft und verbreitert ihre Angebotspalette. Neben dem mobilen Hagel Drive-In-Fahrzeug, das Hagelschäden am Auto unkompliziert und schnell am Ort der Geschehens inspiziert, sorgt der Hagelflieger der Baloise neu dafür, dass Hagelniederschläge in der Schweiz minimiert werden oder bestenfalls gar nicht erst entstehen.

Hagelwolken werden mit Silberjodid geimpft

Um die Hagelwahrscheinlichkeit um bis zu 50% zu reduzieren, fliegt ein mit einer speziellen Sprühvorrichtung bestücktes Kleinflugzeug unter die Hagelwolke und setzt im Zentrum der Aufwinde ökologisch unbedenkliches Silberjodid frei. Das Silberjodid fungiert als Eiskeim. Es verhindert durch diese Eigenschaft, dass sich grosse und schwere Hagelkörner bilden, die Schaden anrichten könnten. Stattdessen entstehen viele kleine Hagelkörner, die auf dem Weg zu Erde zu Schneematsch beziehungsweise im besten Fall zu Regen werden. "In Deutschland, Österreich und den USA werden seit Jahrzenten erfolgreich Hagelflieger zur Schadenprävention eingesetzt. Dank des Hagelfliegers der Baloise profitiert nun auch die Schweiz von dieser Methode, effizient Hagelschaden zu verhindern. Dellen im neuen Auto gehören so der Vergangenheit an. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, sondern alle Bewohner der beschützten Region", freut sich Mathias Zingg, Geschäftsleitungsmitglied und Leiter Schaden der Basler Versicherung.

Der Hagelflieger der Baloise ist ab sofort einsatzbereit und wird vom Flughafen Birrfeld aus zunächst die Deutschschweiz abdecken. Eine Erweiterung der Flotte in die Romandie und die italienische Schweiz wird gegenwärtig geprüft.

Medien-Event am 16. August 2018

Interessierte Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, den Hagelflieger der Baloise auf dem Flugplatz Birrfeld, 5242 Lupfig anzuschauen und Vertretern der Baloise sowie den Piloten Fragen zu stellen:

Am 16. August 2018 ab 11.00 Uhr auf dem Flugplatz Birrfeld in Lupfig.

Interessierte sollen sich bitte übermedia.relations@baloise.comfür die Veranstaltung vorgängig anmelden.

Weitere Informationen

Medienmitteilung inklusive Fotos auf www.baloise.com (https://www.baloise.com/de/home/medien/news/2018/baloise-schuetzt-schweiz-mit-hagelflieger-vor-schaeden.html)

baloise.ch/hagelflieger (http://www.baloise.ch/hagelflieger)

Trailer: https://youtu.be/k4xJPTgnnUo (https://youtu.be/k4xJPTgnnUo)

Making of: https://youtu.be/FaML0kUAjHg (https://youtu.be/FaML0kUAjHg)

Technische Erklärung: https://youtu.be/fKEEaJ9qYuE (https://youtu.be/fKEEaJ9qYuE)

