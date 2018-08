Die türkische Regierung versucht, die Märkte mit Versprechen zu beruhigen. Doch der Wert der heimischen Lira sinkt immer weiter. Kurzfristig müssen Lösungen her.

Die türkische Wirtschaft boomt - wieso wird das zum Problem?

In der Tat verzeichnete die türkische Wirtschaft in den vergangenen Jahren starke Wachstumsraten wie kaum ein anderes Land. Im Schnitt wuchs das Bruttoinlandsprodukt seit 2013 um sechs Prozent. Darauf beruft sich auch die türkische Regierung immer wieder, wenn sie ihre Politik rechtfertigt.

Allerdings erfolgte der Boom überwiegend schuldengetrieben: Der Staat schraubte seine Ausgaben hoch, die Kreditvergabe wurde subventioniert und angekurbelt, unter anderem bedingt durch eine enorm expansive Geldpolitik. Neben erhöhter Inflation macht sich das auch in der negativen Leistungsbilanz der Türkei bemerkbar (zuletzt etwa 5,5 Prozent) - Letzteres, weil die Türkei mehr Güter aus dem Ausland importierte, um die erhöhte Konsumbereitschaft zu bedienen.

Diesen wirtschaftlichen Boom-Entwicklungen wirkt eine Zinserhöhung entgegen. Dem steht bisher allerdings Staatschef Erdogan im Wege, der hohe Zinsen für "Vater und Mutter allen Übels" hält. Er setzt auf billige Kredite, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.

Faktisch überschreitet er damit seine Kompetenz, denn die Unabhängigkeit einer Zentralbank ist eines der Grundprinzipien im Wirtschaftszyklus. Wachsende Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank und die Sorge, dass Erdogan die Geldpolitik an sich ziehen wird, gehören zu den Ursachen der Lira-Krise.

Wie reagiert die Notenbank nun?

Jetzt richten sich die Blicke auf die Zentralbank in Ankara. Bisher waren die Währungshüter auf Tauchstation. In einer am Montagmorgen veröffentlichten Erklärung der Notenbank heißt es, man werde "die Marktentwicklungen eng beobachten und alle notwendigen Maßnahmen treffen, die Finanzstabilität zu sichern".

Die Liquiditätsversorgung der Geschäftsbanken sei gesichert, erklärte die Notenbank. Die Anforderungen für Lira-Reserven wurden gelockert. Dadurch würden dem Markt rund zehn Milliarden Lira, sechs Milliarden Dollar sowie Goldguthaben von drei Milliarden Dollar zugeführt, hieß es. Schon in der Vorwoche senkte die Zentralbank eine wichtige Obergrenze für Fremdwährungsreserven.

Das für die Zinspolitik zuständige Direktorium der Zentralbank tritt regulär erst am 12. September zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dass die Notenbank angesichts des Lira-Absturzes so lange stillhalten kann, ist aber kaum vorstellbar. Sie könnte versuchen, die Währung mit einer kräftigen Erhöhung der Leitzinsen - ...

