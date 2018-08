Die Bayer-Aktie brach zum Wochenauftakt massiv ein, weil am Wochenende ein Geschworenengericht in Kalifornien die Bayer-Tochter Monsanto zu einer Zahlung von 289 Mio. US-Dollar verurteilte. Dabei sind in den USA gegen Monsanto mehr als 5.000 ähnliche Klagen anhängig.

Mutmaßlich verschleierte Monsanto die erhöhten Krebsrisiken des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat, der Konzern habe nicht ausreichend vor den Risiken seines Produkts gewarnt, hieß es in dem Urteil. Die Bayer-Tochter kündigte zwar an, das Urteil anzufechten. Doch die Risiken durch die anderen 5.000 Fälle hängen nun wie ein Damoklesschwert über der Aktie.

Klagewelle befürchtet

Rein technisch wurde die Bayer-Aktie mit dem heutigen Kurssturz weit ins Abseits gedrängt, die Horizontalunterstützung bei 83,45 Euro aus Mitte 2016 konnte den Wertverfall auch nicht mehr stoppen. Damit deutet sich eine weitere Verlustwelle an, an derer unerschrockene Investoren partizipieren können. ...

