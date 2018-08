Zeitweilig kostet der Euro 1,1365 Dollar und damit so wenig wie letztmals im Juli 2017. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung wieder bei 1,1403 Dollar und damit etwa so hoch wie am Freitagabend. Zum Franken markierte der Euro im frühen Handel bei 1,1286 den niedrigsten Stand seit August 2017. Am frühen ...

