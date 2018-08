IRW-PRESS: Blox Labs Inc.: Neuer technischer Vorstand bei Blox Labs

Toronto, Ontario, Kanada - 13. August 2018 - Blox Labs Inc. (BLOX oder das Unternehmen) (CSE: BLOX) (Frankfurt: BR1B), ein Unternehmen, das schwerpunktmäßig Best-in-Class-Softwarelösungen für den wachsenden Bedarf in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen entwickelt, freut sich bekanntgeben zu können, dass Herr Curtis Ingleton mit sofortiger Wirkung die Funktion des neuen Chief Technology Officer (CTO) übernehmen wird.

Herr Ingleton ist ein Technologieentwickler und leitender Forscher, der bereits mehrere Unternehmen geleitet hat. Er kann auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Computernetzwerke zurückblicken, wobei er nahezu ein Jahrzehnt mit Technologien der generativen Fertigungsverfahren (Additive Manufacturing, AM), Roboteranwendungen und 3D-Druck gearbeitet hat. Mit diesen Fähigkeiten gründete er Genius IE: eine Ingenieursbüro mit dem Schwerpunkt Additive Manufacturing. Herr Ingleton forscht in Zusammenarbeit mit Industrie und Wissenschaft, um zukunftsträchtige Werkstoffe, Verfahren und Geräte zu entwickeln. Seine Dienste wurden von General Motors, Magna Corporation und Clik-Clik in Anspruch genommen, um nur wenige Beispiele zu nennen. Er kann auf Erfahrungen in Produktentwicklung, Prozess- und Anlagendesign zurückgreifen. Herr Ingleton wurde vom Make Magazines Worlds Best 3D Printer ausgezeichnet, von Southern Ontario unter die 40 Top Business People unter vierzig Jahren gewählt und für ein Ehrendiplom der McMaster University nominiert. Er stellt den Unternehmen, mit dem er zusammenarbeitet, die Ressourcen eines Prototyping-Labors zur Verfügung, das ihnen ermöglicht, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren, pragmatische Lösungen für ihre Kunden bereitzustellen und gleichzeitig funktionsstarke Softwarelösungen für die Projekte zu entwickeln, an denen er selbst beteiligt ist. Seit kurzem plant er den Einsatz von Methoden, mit denen die Branche Konfigurierung, Wartung und Verwaltung von Krypto-Minen standardisieren könnte. Er leitet an vorderster Front Diskussionsgruppen und Gremien, denen daran liegt, die Entwicklung von Blockchain Smart Contracts, dezentralisierte Anwendungen (DApps) und Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) voranzutreiben.

Wir können uns glücklich schätzen, ein Mitglied mit so fundierten Kenntnissen wie Herrn Ingleton in unserem Team begrüßen zu dürfen, erklärte Jeff Zanini, CEO von BLOX. Er führte weiters aus: Bei der Erweiterung unseres Kundenstamms und der Umsetzung laufender wie auch neuer Projekte wird sein technisches Fachwissen für uns von unschätzbarem Wert sein. Wir führen ununterbrochen Gespräche über neue Projekte im aufstrebenden Blockchain-Bereich und benötigen daher ein dynamisches Managementteam, das unsere Geschäfte mithilfe einer großen Bandbreite an Industriekontakten auf internationalem Niveau vorantreibt - so wie es bei Curtis und unserem derzeitigen Vorstand der Fall ist.

Neben der Leitung von technologischen Projekten wird Herr Ingleton auch die Zusammenstellung eines Beratungsausschusses leiten. Er untersteht direkt dem CEO des Unternehmens, Herrn Jeff Zanini.

Über Blox Labs

Blox Labs Inc. ist ein Technologieentwicklungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der besten Softwarelösungen ihrer Art für aufstrebende Trends in den Bereichen Blockchain, Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen gerichtet ist. BLOX unterstützt seine Kunden mit Lösungen für geschäftsbezogene Probleme - von Machbarkeitsnachweisen bis hin zur Umsetzung. Das Unternehmen bietet zurzeit Blockchain-Lösungen für das Lieferkettenmanagement und die -verbesserung sowie für andere Bereiche. BLOX ist aktiv auf der Suche nach Partnerschaften und strategischen Übernahmen von Wachstumsunternehmen.

