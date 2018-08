Zürich (ots) -



Am Welcome Camp 2018 haben 221 AMAG Lernende teilgenommen. An der

jährlichen Willkommensveranstaltung begrüsst die AMAG die neuen

Lernenden aus der gesamten Schweiz.



Mit über 700 Lernenden (rund 12% aller Mitarbeitenden) ist die

AMAG eine der grössten Ausbildungsstätten der Schweiz. Die AMAG

bietet zwölf verschiedene Lehrberufe an - vom Carrosseriespengler,

über den Automobil-Mechatroniker bis hin zum Kaufmann oder zur

Kauffrau. Deshalb ist es dem Mobilitätsdienstleister wichtig, dass

alle Lernenden einen einwandfreien Start in ihre Berufsausbildung

erhalten. Jedes Jahr absolvieren alle neu eintretenden Lernenden aus

der ganzen Schweiz eine Einführungsveranstaltung - das AMAG Welcome

Camp.



Letzten Freitag, 10. August 2018, ging das AMAG Welcome Camp in

der Umweltarena in Spreitenbach über die Bühne, welches den neuen

Lernenden die AMAG Welt näherbringen und die Gruppendynamik und das

Netzwerk fördern soll. Teilgenommen haben total 221 Lernende; 164

Lernende aus der Deutschschweiz, 49 aus der Westschweiz und 8 aus dem

Tessin.



Zu Beginn des Einführungsprogramms wurden die Jugendlichen durch

das Management begrüsst. Bernhard Soltermann, Managing Director AMAG

Import AG, erzählte aus seinem Berufsleben und richtete motivierende

Worte an die Lernenden. Danach folgte ein Postenlauf, in welchem

spielerisch AMAG Themen, wie zum Beispiel die Organisation,

Unternehmensbereiche, Philosophie oder das Teamgefühl behandelt

wurden. Ein Besuch des Teilelogistik Zentrums in Buchs ZH, dem

grössten AMAG Ersatzteillager der Schweiz, rundete das Programm ab.



«Schnuppibus» feiert Premiere



Sechs Lernende der AMAG Kloten haben einen VW Bus mit Jahrgang 88

aufbereitet und strassentauglich gemacht. Weitgehend selbständig

entfernten sie sämtliche Beulen sowie Rostschäden und behoben einen

Motorenschaden. Für das Sujet der Aussenfolierung wurde ein

Wettbewerb unter allen AMAG Lernenden durchgeführt. Der auffallende

«Schnuppibus» hatte am Welcome Camp seinen ersten Auftritt. Er wird

künftig an diversen Messen und Tagen der offenen Tür präsentiert

-nächstes Mal am VW Volksfest vom 25./26. August in Interlaken.

Interessierte Schülerinnen und Schüler finden darin alle wichtigen

Informationen zu den über zehn Lehrberufen der AMAG.



Aktuelle Lehrstellenangebote und erste Lehrstellen für 2019:

www.amag.ch (Rubrik «Jobs»)



