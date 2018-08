Die DZ Bank hat Bayer von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 112 auf 86 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler begründete die Abstufung der Aktie des Agrarchemie- und Pharmakonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie mit der aktuellen Unsicherheit wegen Schadenersatzklagen in den USA wegen Glyphosat gegen die Tochter Monsanto. Er beziehe daher nun für das Agrargeschäft einen Bewertungsabschlag in Höhe von 35 Prozent in sein Modell ein. Der Kursverfall nach der Nachricht sei zwar übertrieben. Die Vergangenheit habe aber gezeigt, dass rechtliche Auseinandersetzungen lange auf Aktienkursen lasten können./tih/mis Datum der Analyse: 13.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2018-08-13/15:09

ISIN: DE000BAY0017