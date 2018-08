FRANKFURT (Dow Jones)--Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Türkei machen sich in den Maschinenexporten aus Deutschland zunehmend bemerkbar. Im Zeitraum Januar bis Mai 2018 sind die Maschinenlieferungen an den Bosporus um 4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr geschrumpft, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die negative Entwicklung dürfte sich in den nächsten Monaten fortsetzen, da die türkische Lira gegenüber dem Euro deutlich an Wert verloren hat, erklärte der Verband.

"Die Sanktionen und Strafzölle, die US-Präsident Donald Trump für die Türkei jüngst erlassen hat, haben die Lira erneut auf Talfahrt geschickt. Damit verteuern sich für die türkischen Kunden die Einfuhren erheblich. Der schwache Lira-Kurs ist aber auch für all diejenigen Unternehmen eine große Last, die ihre Kredite in Fremdwährung aufgenommen haben", sagte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

Mit einem Marktvolumen von rund 29 Milliarden Euro ist die Türkei der zwölftgrößte Maschinenmarkt weltweit. Nur etwas mehr als ein Drittel der verkauften Maschinen stammt aus inländischer Produktion. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil der Maschinen im Ausland gekauft werden muss.

Deutschland ist der wichtigste ausländische Maschinenanbieter in der Türkei mit einem Marktanteil von 13 Prozent. Auf den nachfolgenden Plätzen kommen China (10 Prozent), Italien (9 Prozent) sowie das Vereinigte Königreich und Japan mit jeweils 4 Prozent Marktanteil.

Aus Sicht der deutschen Maschinenindustrie liegt die Türkei derzeit auf Platz 14 der Top-Exportmärkte. Im Jahr 2017 wurden Maschinen und Anlagen im Wert von 3,7 Milliarden Euro aus Deutschland in die Türkei geliefert.

