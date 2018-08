=== *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juli *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1H (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Kassel *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1H, Venlo 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 07:10 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1H, Berlin *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz), Holzminden 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H, Bergisch Gladbach 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1H, Pullach 07:30 DE/VTG AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:30 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, Frankfurt 07:30 DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q, Wuppertal 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 LU/SAF-Holland SA, ausführliches Ergebnis 2Q, Luxemburg *** 08:00 DE/BIP 2Q (1. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juli (endgültig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 2Q, Kahl am Main 08:00 LU/Senvion SA, Ergebnis 1H, Luxemburg 08:40 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1H, Nassau 09:30 DE/Tele Columbus AG, Ergebnis 2Q, Berlin 10:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1H, Dreieich 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und BNetzA- Präsident Homann, PK zum "Aktionsplan Stromnetz", Bonn *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Juli Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +7.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: k.A. zuvor: 4,2% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: -20,0 Punkte zuvor: -24,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +71,1 Punkte zuvor: +72,4 Punkte *** 11:00 EU/BIP 2Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vq/+2,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,5% gg Vj *** 11:00 EU/Industrieproduktion Juni Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+2,4% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage August ===

August 13, 2018

